Son dakika | Şiddete ve cinsel istismara uğramıştı! Sıla bebekten acı haber geldi
Son dakika haberi: Tekirdağ'da bir aydır yoğun bakımda olan cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber geldi. Sıla bebeğin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'den acı haber geldi. 1 aydır yoğun bakımda tedavisi süren Sıla bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda hayatını kaybeden 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.