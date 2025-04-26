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 | Özge Sönmez

Şiddetli İstanbul depreminin ardından rahatlatan açıklama! Serkan İçelli 'Sevindirici' diyerek paylaştı

İstanbul'da peş peşe meydana gelen depremler vatandaşları paniğe sürükledi. Dün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki artçı hakkında konuşan deprem uzmanı Serkan İçelli'den rahatlatan açıklama geldi. İçelli yaşanan depremle Orta Marmara'nın sakinlediğini belirtti.

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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 10:07

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Büyük depremin ardından artçılar hiç durmadan devam ediyor. Dün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki artçı depremle birlikte vatandaşlar geceyi yine sokaklarda geçirdi. Uzmanlardan ise peş peşe açıklamalar geldi. Bazı uzmanlar bu depremlerin tehlikeli olduğunu bazıları ise enerjinin boşaldığını savundu. Deprem uzmanı Serkan İçelli sosyal medyadan yaptığı açıklamada yüreklere su serpti. İçelli yaşanan depremlerin ardından Orta Marmara'nın sakinleştiğini söyledi.

Şiddetli İstanbul depreminin ardından rahatlatan açıklama! Serkan İçelli 'Sevindirici' diyerek paylaştı

ORTA MARMARA SAKİNLEŞTİ

Deprem uzmanı İçelli yaptığı açıklamayla vatandaşları rahatlattı. Yaşanan depremle Marmara'nın sakinleştiğini söyleyen içelli'nin paylaşımı şu şekilde:

Orta Marmara sakinleşti gibi.
Kabuk direnci,
Elastik deformasyonun kinetik enerjiye dönüşüp depremleri üretmesine izin vermiyor.
Normal bileşenli sağ yanal doğrultulu (Sağa kayarak bir kısmı çöken) kırıkta mikro sismik aktivite durağan.
Sevindirici.

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