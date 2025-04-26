Şiddetli İstanbul depreminin ardından rahatlatan açıklama! Serkan İçelli 'Sevindirici' diyerek paylaştı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Büyük depremin ardından artçılar hiç durmadan devam ediyor. Dün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki artçı depremle birlikte vatandaşlar geceyi yine sokaklarda geçirdi. Uzmanlardan ise peş peşe açıklamalar geldi. Bazı uzmanlar bu depremlerin tehlikeli olduğunu bazıları ise enerjinin boşaldığını savundu. Deprem uzmanı Serkan İçelli sosyal medyadan yaptığı açıklamada yüreklere su serpti. İçelli yaşanan depremlerin ardından Orta Marmara'nın sakinleştiğini söyledi.

ORTA MARMARA SAKİNLEŞTİ

Deprem uzmanı İçelli yaptığı açıklamayla vatandaşları rahatlattı. Yaşanan depremle Marmara'nın sakinleştiğini söyleyen içelli'nin paylaşımı şu şekilde:

Orta Marmara sakinleşti gibi.

Kabuk direnci,

Elastik deformasyonun kinetik enerjiye dönüşüp depremleri üretmesine izin vermiyor.

Normal bileşenli sağ yanal doğrultulu (Sağa kayarak bir kısmı çöken) kırıkta mikro sismik aktivite durağan.

Sevindirici.