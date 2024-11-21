Şiddetli lodos kabus yaşattı: Ne var ne yok uçtu, ağaçların dalları kırıldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

21 Kasım 2024 01:26 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 01:31

Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti. Şehir merkezinde ağaçların dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi. Bir işyerinin üstündeki sac tabela parçası ise merdivenli itfaiye ekiplerince söküldü.