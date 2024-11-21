Şiddetli lodos kabus yaşattı: Ne var ne yok uçtu, ağaçların dalları kırıldı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Kasım 2024 01:26 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 01:31
Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti. Şehir merkezinde ağaçların dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi. Bir işyerinin üstündeki sac tabela parçası ise merdivenli itfaiye ekiplerince söküldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şehir merkezinde ağaçların yaprakları ve dalları ile çöp kutularından uçan cisimler tehlike oluşturdu. Bazı ağaçların dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi.
Atatürk Caddesi'nde bir işyerinin üstündeki sac tabela parçası ise az kalsın kazaya yol açacaktı.
Polisler emniyet şeridi çevirdi, itfaiye ekipleri ise merdivenle çıkarak sac parçasını söktüler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı