Şiddetli yağış 31 ili vurdu! Yurt genelinde 2 can kaybı var

23 Eylül 2024 08:35 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 08:45

Hafta sonu ülke genelinde yaşanan sağanak yağışlar sonrası acı tablo belirginleşti. 31 ilde etkili olan yağışlar sonrası Trabzon'dan ve Kahramanmaraş’tan birer can kaybı haberi geldi. Sel baskınları büyük maddi hasara neden oldu. İşte detaylar

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Yaz aylarının sona ermesinin ardından Türkiye​ yağışlı bir sonbahar mevsimine merhaba dedi. Hafta sonu etkili olan yağışlar 31 ilimizde hayatı felce uğratırken sağanak yağmur sonrası sel​ baskınları ve heyelan​ haberleri geldi. Yaşanan olumsuzlukların ardından 2 ilden acı haber geldi.

İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞ SELE KAPILARAK CAN VERDİ

Trabzon​'un Pelitli Mahallesi'nde sahilde gezinen vatandaşlar denizde hareketsiz yatan bir kişiyi fark edip, durumu polise bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde cesedin, 2 gün önce Sürmene'de meydana gelen selde kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'e (65) ait olduğu belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ'TAN DA ACI HABER VAR

Kuvvetli yağışın etkili oldugu Kahramanmaraş'ta bir vatandaş yıldırım çarpması sonucu hayata veda etti. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurla birlikte şehrin farklı noktalarına yıldırımlar düştü. Bu yıldırımlardan biri, Malik Ejder Mahallesi’nde keçilerini otlatan Ahmet Gizir’e isabet etti. Gizir’in yerde hareketsiz kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gizir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yıldırımın isabet ettiği 2 keçi de telef oldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Gizir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sağanak yağış​, şehirde günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Yağış, bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden olurken, yağmur nedeniyle bazı yollarda çöktü. 2 araç da çökmeyle birlikte açılan çukura düştü.

DİYARBAKIR'DA DOLU, URFA VE HATAY'DA HORTUM

Diyarbakır’da öğleden sonra etkili sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli dolu yağışı görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, sürücüler araçlarının dörtlülerini yakıp ilerlemek zorunda kaldı.

Şanlıurfa ve ilçelerinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkilerken dün akşam saatlerinde Bozova’ya bağlı Kasımkuyu Mahallesi ile Atatürk Baraj göletlinde sağanak yağışın ardından metrelerce yüksekliğindeki dev hortum oluştu.

Benzer bir olay da Hatay'da meydana geldi. Samandağ ilçesinde Akdeniz açıklarında akşam saatlerinde çıkan hortum karaya ulaşmadan etkisin kaybedip, gözden kayboldu. Kent merkezinde de etkili olan sağanak yağışın ardından bir sitenin istinat duvarı yıkıldı.

VAN'DA DERE TAŞTI



Van'da Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde dün akşam etkili olan sağanakta dere taştı. Dere kenarındaki ev, ahır ve samanlıkları su bastı. Saman balyaları sel suları ile birlikte sürüklendi. Bölgeye Büyükşehir ve Saray belediyelerine bağlı iş makineleri sevk edildi.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli ve ilçelerinde ise sağanak yağış ile Pülümür çayı çamura büründü. Balpayam grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Pülümür Belediyesine ait iş makinesi çalışma yaparak yolu kısa sürede ulaşıma açtı.

MERSİN'DE MİNAREYE YILDIRIM DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde gök gürültülü yağmurun etkili olduğu Mersin'de, bir camide yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Merkez Mezitli ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki Yeşil Camide, klimanın dış ünitesindeki motor kısmına yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.