Şiddetli yağmur alarmı: Meteoroloji saat verdi! İşte 29 Eylül hava durumu raporu

29 Eylül 2024 07:19 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 07:23

Meteoroloji 29 Eylül hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Yağışlar İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak. Yağışlı havaya yer yer şimşek ve gök gürültüsü de eşlik edecek. İşte detaylar...

Türkiye​ genelinde son birkaç gündür yaşanan yazdan kalma günlere kısa bir yağmur​ arası geliyor. Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava dalgası ülkenin büyük bölümünde etkili olacak. Meteoroloji​. aralarında megakent İstanbul​'un da olduğu birçok için sağanak​ yağış uyarısında bulundu. İşte 29 Eylül hava durumu raporu:

BUGÜN (29 EYLÜL) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün sabah saatlerinde birçok il ve ilçede hava az bulutlu ve açık olacak. Yurdun kuzey kesimlerini ise parçalı yer yer çok bulutlu hava bekliyor. Ancak öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısı, gece Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkisine girecek.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Balkanlar üzearinden gelen yağışlı havanın; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava sabah saatlerinde parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Tahmirlere göre yağışlar; gece saatlerinde yer yer kuvvetli olacak. Sağanak yağmur ile birlikte şimşek ve yıldırım olayları da görülebilecek. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı ise en düşük 16°C, en yüksek 26°C olacak.

29 EYLÜL RÜZGAR DURUMU

Meteoroloji rüzgar durumu raporunu da yayımladı. Buna göre rüzgarın bugün genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.