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 | Onur Kaya

Sıfır araç taşıyan tırda yangın: Otomobiller küle döndü

Bilecik'te yeni arabaları taşıyan tırda yangın çıktı. Alev topuna dönen tırdaki 8 sıfır otomobil adeta küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 09:55

Bilecik'te seyir halindeki otomobil yüklü tırda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Tır ve taşıdığı araçlar alevlere teslim oldu.

OTOMOBİL YÜKLÜ TIR ALEV TOPU

K.Y. idaresindeki 34 HN 0047 çekici ve 34 HN 0048 dorse plakalı 8 yeni otomobili taşıyan tır, Bilecik-Bozüyük kara yolu Şelale rampası mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Sıfır araç taşıyan tırda yangın: Otomobiller küle döndü

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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SIFIR OTOMOBİLLER KULLANILMAZ HALDE

Ekiplerce söndürülen tır ile taşıdığı otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Sıfır araç taşıyan tırda yangın: Otomobiller küle döndü

Yangın nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, yanan tır ile otomobillerin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Sıfır araç taşıyan tırda yangın: Otomobiller küle döndü
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