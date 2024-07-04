Sıfır araçla kaza yaptı, şimdi kara kara düşünüyor: 5 aydır ne gelen var ne de giden!

04 Temmuz 2024 10:43 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:02

Van'da yaşayan Savaş Katılmış, yaklaşık 7 ay önce 1 milyon 100 bin TL'ye Ford Custom marka sıfır araç satın aldı. İki ay sonra aracıyla kaza yapan ve sağ çamurluk bölgesinde hasar alan aracını Ford servisine götüren Katılmış, bir ay içinde aracının teslim almak için beklemeye başladı.

Bir ay sonra servise giden Katılmış, hayatının şokunu yaşadı. 5 aydır mağdur durumda olan Katılmış, bu süre zarfında aracını iade etmek istedi ama talebi reddedildi.

SERVİS SÜREKLİ ERTELEDİ

Servisin yedek parça için verdiği sürenin hiçbir zaman tutmadığını aktaran Katılmış, “Kazandan sonra bir ay sürecek bir onarım süreci var. Bunun için yedek parçasının geleceği söylendi. Üzerinden bir ay geçince yetkili servise geldim ama araçta bir çalışma olmamış. Yedek parça için 20 gün sonra gelmem istendi. 20 gün sonra yine lojistikte sorun yaşandığını ve ‘bir ay daha süre vermeniz lazım' dediler. Ancak bir ay daha bekledim ama bir şey yok. Ardından yardımcı olunacağına dair müşteri temsilcileriyle görüştürdüler. Onlarda ‘size bir mağduriyet yaşattık' ve yedek parçanın 20 gün içinde geleceğini söylediler. Süreç hep böyle ilerledi” ifadelerini kullandı.

"6 AY OLACAK VE İLGİLENEN KİMSE YOK"

Aradan geçen 5 aya rağmen hiçbir onarım çalışmasının yapılmadığını söyleyen Katılmış, “Daha sonra aracın farkını vereyim, sıfır araç alayım ya da aracı iade alın dedim. Parçası olmayan ayıplı mal sattınız dedim. Ancak 5'inci ayın sonunda henüz gün vermediler. Araç bıraktığım gibi duruyor. Parça yok, ilgilenen kimse yok ve mağduriyetim devam ediyor. 5 aydan fazladır aracım burada yatıyor. Bu süre içinde kesinlikle bir araç da tahsis edilmedi. 5 ay için 75 bin lira ödeneceği söylendi. Ben de bunu kabul etmedim. 150 bin vereyim ve bana 2 ay için bir araç kiralayın dedim. Komik bir rakamla karşıma geldiler. 6 ay olacak ve ilgilenen kimse yok. Bugün bile aracı bir ay teslim ederiz diyemiyorlar. Tarih verilmiyor, dönüş yapılacağı söyleniyor. Çok mağdur oldum, bu şekilde bekliyoruz” dedi.