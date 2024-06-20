Sigara içenlere karşı savaş açtılar! Koca köyde sadece 4 kişi tüketiyor

20 Haziran 2024 11:49 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:50

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanalan köyünde, vatandaşlar sigaraya karşı savaş açıldı.

Vatandaşların kararlılığı sayesinde köyde sigara içen sayısı 4'e düştü. Yüksek rakımlı ve güzel bir doğaya sahip Doğanalan köyünde, kış ayları sert geçtiği için nüfus azalsa da yaz aylarında köy nüfusu yaklaşık 400 kişiyi buluyor.

GENÇLER SPORA YÖNLENDİRİLİYOR

Köyde Asım Doğruer anısına yapılan spor sahasında gençler kötü alışkanlık yerine spora, doğa yürüyüşlerine yönlendiriliyor.

SİGARA İÇENLERE 'TATLI BİR MOBİNG' UYGULANIYOR

Sigara içenlerin de bırakma için çaba gösteren vatandaşlar, sigara içenlere tatlı bir mobbing uygulanıyor. Köy sakinlerinin, köyü tamamen dumansız köy haline getirmek için topyekun gösterdiği çaba meyvelerini veriyor.