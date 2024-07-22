Sigarayı bıraktı, ikinci baharına başladı: Artık 10 metre değil 10 km yürüyor

22 Temmuz 2024 15:59 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 16:05

Şırnak'ta, sigara yüzünden ayaklarında damar tıkanıklığı oluşan ve bacaklarının kesileceği söylenen 52 yaşındaki Ferit Bayat, aldığı ilaç tedavisiyle hayatının ikinci baharını yaşıyor.

Daha önce, Mardin, Diyarbakır, Batman, Gaziantep ve Adana gibi illere giderek, tedavi olmak isteyen ancak gittiği her yerde bacaklarının kesileceği ifade edilen Ferit Bayat’a Şırnak Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahi bölümü doktorlarından Op. Dr. Volkan Burak Taban ilaç tedavisi uyguladı.

Dr. Taban, sigarayı bırakmanın ne kadar önemli olduğunun bu hastaya bakarak anlaşılabileceğini söyledi.

Günümüzde damar tıkanıklığının hem dünyada hem de ülkemizde ciddi bir sorun oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Taban, "Damar tıkanıklığı nedenlerine baktığımızda riskli faktörlerden bir tanesi sigara olduğu belirtilmekte. Sigara ve tütün kullanımı maalesef ülkemizde yaygın. Her yıl 100 binden fazla insanımızı sigara ve buna bağlı hastalıklardan kaybettiğimizi maalesef biliyoruz. Ferit Bey'de buna en güzel örneklerden. Sigara bırakılmasının ne kadar faydalı olduğunu bize belirten, aynı zamanda hekim hasta ilişkisinde de güven kazanılmış durumlarda daha sonrasında hekiminin dediği ilaçları ve tedavileri düzenli kullanan bir hasta olarak ne kadar fayda gördüğünü de bizi sevindiriyor” dedi.

"5-8 METRE YÜRÜYEMİYORDU, ARTIK 10 KİLOMETRE YÜRÜYOR"

Yürümede zorluk yaşayan ve en fazla 8 metre yürüdükten sonra damar tıkanıklığı nedeni ile bacaklarında istirahat ağrısı çektiği, hastanın sigarayı bıraktıktan sonra uygulanan ilaç tedavisi ile 10 kilometreye kadar yürüyebildiğini ifade eden Dr. Taban, ''Ferit Bey ilk geldiğinde bacaklarda ciddi bir istirahat ağrısı dediğimiz oturduğu yerde dahi yerinde duramayan, yaklaşık 5 metre, 8 metre yürüyebilen bir hastaydı. 5-8 metre yürüdükten sonra bacaklarında damar tıkanıklığına bağlı olarak kriz dediğimiz ağrılar gelişmekteydi. Yaptığımız incelemede diz altında her iki taraftan itibaren damarlarının sigara nedeni ile tıkandığını gördük. Kalp ve damar cerrahisi kliniğinde hastaların değerlendirmesini yaptığımız zaman acaba ameliyat mı, anjiyo mu, yoksa başka bir tedavi mi verelim? Değerlendirme yaptığımızda hastanın hem anjiyoya hem de ameliyata uygun olmadığını gördük. İlaç tedavisine karar verdik" ifadelerinde bulundu.

DAMAR İÇİ TEDAVİ

"Burada en önemli ilk basamak, hastanın sigarayı bırakmasıydı" diyen Dr. Taban, "Aynı zamanda da hastayı kalp ve damar cerrahisi servisine alarak burada damar içi tedavilere başladık. Damar içi tedaviler, evde alınması mümkün olmayan özellikli ilaçlar olduğu için burada tedaviye başladık. Sigarayı bırakması ve verdiğimiz ilaçlardan sonra Ferit Bey, hekim hasta ilişkisinden de kaynaklanan daha sonrasında bizim dediklerimizi de harfiyen yerine getirmesine bağlı olarak yürüyüş mesafeleri günden güne artmaya başladı. En son kontrollerimizde günlük 8 ile 10 kilometre ki havalar sıcak gidiyor. O halde bile günlük 8 ile 10 kilometre artık yürüyebiliyor. Bacaklarının kesilme riski ortadan kalktı. Burada ki en önemli şey, birincisi sigarayı bırakmak, ikincisi de tedavilerimize uyum sağlaması" şeklinde konuştu.

Birçok doktora göründüğünde ayaklarının kesileceği cevabını aldığını belirten Ferit Bayat, "Volkan Hocama göründüm. Bayağı emeği var, uğraştı. Ayaklarımda damar tıkanıklığı vardı. Parmaklarımda patlama oluşmuştu, yaralar oluşmuştu. 2, 3 metre yürüyemiyordum. Volkan Hoca sayesinde, verdiği tedavi sayesinde çok şükür yürüyebiliyorum. 8,10 kilometre yürüyebiliyorum'' dedi.