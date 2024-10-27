Siirt’te 15 ayrı suç kaydı bulunan hükümlünün saklandığı yer şoke etti!
Siirt'te banyo duvarına saklanan firari şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi…
Siirt'te hakkında 15 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, banyo duvarında yaptığı gizli bölmede yakalandı. Edinilen bilgilere göre, hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y.K., Siirt il merkezindeki adresinde saklandığı gizli bir bölmede yakalandı.
KAMUFLE OLMUŞ
M.Y.K.'nin, evin banyo kısmında kendisi için özel olarak fayansla kapatılan bir saklanma alanı yaparak çamaşır makinesi ile kendisini kamufle ettiği öğrenildi.
ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı yerde yakalanan M.Y.K.'nin gizlendiği alanda yapılan aramada 18,23 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Şahıs Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.