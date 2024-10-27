Siirt’te 15 ayrı suç kaydı bulunan hükümlünün saklandığı yer şoke etti!

27 Ekim 2024 18:13 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 18:31

Siirt'te banyo duvarına saklanan firari şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi…

Siirt​'te hakkında 15 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, banyo​ duvarında yaptığı gizli bölmede yakalandı. Edinilen bilgilere göre, hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y.K., Siirt il merkezindeki adresinde saklandığı gizli bir bölmede yakalandı.

KAMUFLE OLMUŞ

M.Y.K.'nin, evin banyo kısmında kendisi için özel olarak fayansla kapatılan bir saklanma alanı yaparak çamaşır makinesi ile kendisini kamufle ettiği öğrenildi.

ESRAR​ ELE GEÇİRİLDİ

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı yerde yakalanan M.Y.K.'nin gizlendiği alanda yapılan aramada 18,23 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Şahıs Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.