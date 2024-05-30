Siirt'te iki grup arasında çatışma çıktı! Vali ateşin arasında kaldı, bir sanatçı vuruldu
Editör: Banu İriç / Kaynak: Yeni Siirt
30 May 2024 17:54 - Güncelleme : 30 May 2024 18:04
Son dakika haberi... Siirt'te iki grup arasında Kent Meydanı'nda çıkan çatışmada orada bulanan mahalli sanatçı Cengiz Tan vuruldu. Siirt Valisinin çatışmanın ortasında kaldığı belirtildi.
Siirt’te iki grup arasında çıkan çatışmada kurşunların isabet etmesiyle 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralananlardan birinin bölgenin ünlü yerel sanatçısı Cengiz Tan olduğu öğrenildi. Yaralanan sanatçı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan Siirt Valisi'nin de olay yerinde çatışmanın ortasında kaldığı ve korumaların olaya müdahale ettiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Yeni Siirt