Siirt'te iki grup arasında çatışma çıktı! Vali ateşin arasında kaldı, bir sanatçı vuruldu

30 May 2024 17:54 - Güncelleme : 30 May 2024 18:04

Siirt’te iki grup arasında çıkan çatışmada kurşunların isabet etmesiyle 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralananlardan birinin bölgenin ünlü yerel sanatçısı Cengiz Tan olduğu öğrenildi. Yaralanan sanatçı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Siirt Valisi'nin de olay yerinde çatışmanın ortasında kaldığı ve korumaların olaya müdahale ettiği öğrenildi.

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