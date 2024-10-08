Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi! Gözyaşları sel oldu

08 Ekim 2024 11:35 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 11:51

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki Sıla bebek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Son dakika | Şiddete ve cinsel istismara uğramıştı! Sıla bebekten acı haber geldi

Son dakika | Şiddete ve cinsel istismara uğramıştı! Sıla bebekten acı haber geldi

Tekirdağ​'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen Sıla Yeniçeri, tedavi gördüğü Malkara​ Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Bir ay boyunca yoğun bakımda kalan Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Bebeğinin cenazesinin öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'nin "uyanmadığını" belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

ENTÜBE HALDE YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı. Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Sıla bebek dün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir aydır tedavide tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.