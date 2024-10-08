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Sıla bebeğin teyzesi konuştu! Kardeşine zehir kustu: Kanı bozuk, müebbet alsın

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ekim 2024 17:08 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 17:22

Tekirdağ'da şiddete ve cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sıla bebek toprağa verildikten sonra açıklamalarda bulunan teyzesi Aslı Tatar, kız kardeşine ateş püskürdü.

Sıla bebeğin başına gelenler ve tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumması Türkiye'yi yasa boğdu. Tekirdağ’da maruz bırakıldığı cinsel istismar​ sonrası hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sıla bebeğin defin işleminden sonra bebeğin teyzesi Aslı Tatar, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 

"ÖYLE KANI BOZUK BİR KIZ KARDEŞİMİZ YOK"

Kız kardeşine ateş püsküren Tatar, "O bizim kız kardeşimiz değil. Kız kardeşimiz yok bizim. Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok. Bırakın bu aileyi, bu sülalede yok öyle biri. Müebbet alsın" ifadelerini kullandı. 

Sıla bebeğin teyzesi konuştu! Kardeşine zehir kustu: Kanı bozuk, müebbet alsın - 1. Resim

DEDESİNİN SOYADI İLE DEFNEDİLDİ

Öte yandan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri bebek, kılınan cenaze namazının ardından Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sıla bebek dedesinin soyadı ile toprağa verildi. Mezarın başına konulan tahtaya Sıla Güler yazılması dikkatlerden kaçmadı.

Sıla bebeğin teyzesi konuştu! Kardeşine zehir kustu: Kanı bozuk, müebbet alsın - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayşe 8 Ekim 2024 17:42

Bu haber çok üzücü böyle şeylerin olmaması lazım çocuklara zarar vermeyen bir dünyada yaşasak keşke

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