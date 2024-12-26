Sıla bebek davası başladı! Katil zanlıları hakim karşısında

26 Aralık 2024 10:30 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:31

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddete uğrayarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin davası, bugün Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. 5 sanığın yargılaması kapalı olarak yapılıyor.

Tekirdağ​'ın Malkara​ ilçesinde emanet edildiği komşuları tarafından şiddete ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri bebek korkunç şekilde hayatını kaybetmişti. Kan donduran olayda soruşturma tamamlandı, anne Bakiye Yeniçeri, komşu Kani A., komşu çocukları K.A. ile G.K. ve Sanlı Ö. hakim karşısına çıktı. Bugün başlayan duruşmada 5 sanığın yargılaması kapalı olacak.

DELİLLERİ GİZLEYEN ANNE 67 YILLA YARGILANIYOR

Hazırlanan iddianamede, anne Bakiye Yeniçeri'nin toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Komşu Kani A. için 28 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. Bakiye'nin sevgilisi Sanlı Ö. ise, “suçu bildirmeme” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmak isteniyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl hapis cezası isteniyor. Duruşmanın, yetişkinler ile suça sürüklenmiş çocukların yargılanması bir arada olacağı için CMK 185'inci maddesi gereğince kapalı yapılıyor. Duruşma, tarafların avukatlarının mahkemede hazır bulunmasıyla başladı.

ANNA KANLI BEZİ ÇÖPE ATTI

Anne Bakiye Yeniçeri'nin, çocuğunun bakım ve korunmasından sorumlu olduğu halde, Sıla'yı şiddet ve cinsel istismara uğrayabileceği bir ortamda bırakması, suç delillerini gizleyerek kanlı bezi çöpe atması ve bildirimde bulunmaması iddiaları öne sürülüyor. İddianamede, anne Bakiye Yeniçeri'nin olayda ihmali nedeniyle kasten adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Komşu Kani A.'nın Sıla bebeğe yönelik cinsel istismar​ suçlarına karışması ve çocuğu cebir kullanarak hürriyetinden yoksun bırakması, Adli Tıp raporları ve DNA incelemeleriyle destekleniyor. Kani A.'nın oğlu K.A. ve komşu çocuğu G.K.'nin de istismar ve şiddet olaylarına dahil olduğu adli tıp raporlarında yer aldı.

Sanlı Ö. ise, Sıla bebeğin cinsel istismar ve şiddete uğradığını bildiği halde yetkililere bildirmemekle suçlanıyor. Sanlı'nın, olayla ilgili gerekli sorgulamaları yapmaması nedeniyle sorumluluğunun arttığı vurgulanıyor.

Adli Tıp raporunda, Sıla Yeniçeri'nin ölümünün başına aldığı darbe sonucu gelişen beyin kanaması nedeniyle olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Sıla bebeğin anal bölgesinde travma bulgularının bulunduğu ifade ediliyor.

Sıla bebeğin şiddet ve cinsel istismar sonucu 30 günlük bir yaşam mücadelesinin ardından 7 Ekim 2024 tarihinde hayatını kaybetmişti.