Sıla bebek davasında ikinci duruşma! Teyzesi yetkililere seslendi: En ağır cezayı alsınlar

05 Şubat 2025 10:56 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:57

Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili davanın ikinci duruşması başladı. Duruşma öncesi Sıla bebeğin teyzesi, yetkililere seslendi. Teyze Aslı Güler, "Sıla mezarında huzur bulacak, suçlular en ağır cezaları alacak" dedi.

Fransa'da tarihin en büyük çocuk istismarı davası: Yüzlerce mağdur var! Sapık cerrah her şeyi günlüğe yazmış

Fransa'da tarihin en büyük çocuk istismarı davası: Yüzlerce mağdur var! Sapık cerrah her şeyi günlüğe yazmış

Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebek dövülmüş, cinsel istismara uğramış, ardından da beyin kanaması geçirmişti. Günlerce hastanede kalsa da minik bedeni daha fazla dayanamayan bebek hayatını kaybetmişti. Sıla bebeğin ölümüyle birlikte tüm Türkiye hüzne boğulmuştu.

Kahreden olayın ardından tutuklu bulunan Sıla'nın annesi, üvey babası, bir erkek komşusu ve komşunun biri 13 diğeri 14 yaşındaki iki oğlu gözaltına alınarak tutuklandı.

Yargılanan 5 sanık savunmalarını segbis video bağlantı aracılığıyla ilk duruşmada yaptı. Mahkeme heyeti 5 kişiden anne, üvey baba ve iki komşu çocuğunun tutukluluğuna devam, komşu Kani Ağcalı'nın ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Bu kararın ardından davanın ikinci duruşması 5 Şubat'a ertelenmişti...

SILA BEBEK DAVASINDA SON GELİŞMELER....

2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

İşte Sıla bebek davasında yaşanan son gelişmeler...

05.02.2025 10:30

İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI

Sıla bebeğin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

"AİLEMİZ BÜYÜK BİR YIKIM YAŞADI, PARAMPARÇA OLDUK"

Duruşma öncesinde Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler açıklamalarda bulundu. Türk adaletine güvendiğini belirten Aslı Güler, "Eminim ki Sıla mezarında huzur bulacak, suçlular en ağır cezaları alacak. Zaten yaşadığımız acı bize fazlasıyla yetiyor, canımız yanıyor. Türk adaletine güveniyorum ve suçluların hak ettikleri en ağır cezayı almasını diliyorum. Artık kelimelerin tükendiği noktadayız, çünkü kısa süre önce kız kardeşimi de kaybettim. Ailemiz büyük bir yıkım yaşadı, paramparça olduk. Bizi bu hale getirenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.