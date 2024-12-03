Sıla bebek davasında yeni gelişme: Duruşma tarihi belli oldu

03 Aralık 2024 12:16 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 12:18

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin dava tarihi belli oldu. Talihsiz bebeğin ölümüne neden olan sanıklar 26 Aralık 2024'te hakim karşısına çıkacak.

Tekirdağ​'ın Malkara​ ilçesinde cinsel istismar​ ve şiddete uğrayan Sıla Yeniçeri bebeğin davası, 26 Aralık 2024 tarihinde görülecek.

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün yaptığı açıklamada, “Sıla Bebeğimizin Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davasının duruşma tarihi 26 Aralık 2024 saat 9.30 olarak belirlendi. Tekirdağ Barosu olarak, soruşturma sürecinde olduğu gibi yargılama aşamasında da davayı titizlikle takip edeceğiz. Ve aynı gün, ülkenin iki ucunda barolar olarak adalet arayacağız. Diyarbakır’da Narin Güran, Tekirdağ’da ise Sıla bebeğimiz için mahkemelerde olacağız. Çocuklarımızın haklarını savunmak ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak için adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti. Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe edilmişti. Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.