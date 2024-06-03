Silah kaçakçılarına Mercek-20 operasyonu! Gözaltılar var

03 Haziran 2024 08:00 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 08:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Konya'da düzenlenen “Mercek-20” operasyonunda; yasa dışı silah İmalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya'da yasa dışı faaliyet gösteren silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araca yönelik "Mercek-20" operasyonu düzenlendi.

Operasyon sonucu 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.