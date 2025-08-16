Silah kaçakçılarına operasyon: 5 şüpheli gözaltında

Kayseri Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. Polis ekipleri silah kaçakçılarına darbe vurdu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte kaçak silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

BELİRLENEN ADRESLERE BASKIN

Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda; 1 adet otomatik tüfek, 7 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet fişek ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ayrıca operasyonlarda yakalanan İ.Ş. (40), M.Ç. (30), İ.Ç. (58), E.T. (20) ve H.Ş. (63) gözaltına alındı. 5 şüpheli hakkında ‘silah kaçakçılığı ve ticareti’ suçundan işlem başlatıldı.