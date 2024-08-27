Silahlı saldırgan dehşet saçtı! Tartıştığı kokoreççiyi basıp kurşun yağdırdı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Ağustos 2024 09:58 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:11
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Taksici Berk D, tartıştığı kokoreççi Volkan Uluer'in iş yerini basıp kurşun yağdırdı. Uluer hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Ören Mahallesi'nde yaşanan korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi. Çevre esnafıyla sorun yaşayan Ali B, içlerinden biriyle tartışıp bıçak çekti. Bölge esnafı da topluca Ali B.'ye saldırdı. Bunun gören Taksici Berk D. duruma tepki gösterince kokoreççi Volkan Uluer ile aralarında tartışma çıktı.
TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SİLAHINI ÇEKTİ
Tartışmanın alevlenmesi üstüne taksici Berk D, kokoreççiyi basıp Volkan U'yu yaraladı. Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ZANLILAR TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Ali B. ve Berk D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı