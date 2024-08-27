Silahlı saldırgan dehşet saçtı! Tartıştığı kokoreççiyi basıp kurşun yağdırdı

27 Ağustos 2024 09:58 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:11

Piknikte büyük şok yaşadılar! Mangal keyfi altın dolu çantadan etti

Piknikte büyük şok yaşadılar! Mangal keyfi altın dolu çantadan etti

İzmir'de korku dolu anlar! Klozetten fare çıktı, ne yapacaklarını şaşırdılar

İzmir'de korku dolu anlar! Klozetten fare çıktı, ne yapacaklarını şaşırdılar

Ören Mahallesi'nde yaşanan korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi. Çevre esnafıyla sorun yaşayan Ali B, içlerinden biriyle tartışıp bıçak çekti. Bölge esnafı da topluca Ali B.'ye saldırdı. Bunun gören Taksici Berk D. duruma tepki gösterince kokoreççi Volkan Uluer ile aralarında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SİLAHINI ÇEKTİ

Tartışmanın alevlenmesi üstüne taksici Berk D, kokoreççiyi basıp Volkan U'yu yaraladı. Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ali B. ve Berk D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



