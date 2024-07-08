Silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

08 Temmuz 2024 02:26 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 02:27

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde gece geç sokakta yürüyerek evine giden Nihat Ağaslan (55), kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ağaslan, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan Ağaslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağaslan'ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.