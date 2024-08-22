Silahlı saldırıya uğrayan babanın son sözleri yürek yaktı!

22 Ağustos 2024 16:20 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 16:51

Maltepe'de motosikletli baba ve oğlu silahlı saldırıya uğradı. Yanlarına yaklaşan başka bir motosikletli tarafından kurşun yağmuruna tutulan baba ve çocuğu kanlar içinde yere yığıldı.

Mermiler M.D.'ye ve 5 yaşındaki Ö.M.A. isimli çocuğa isabet etti. M.D. kanlar içinde kalırken, Ö.M.A. ise kalçasından yaralandı.

"BEN ÖLECEĞİM, ÇOCUĞUMU KURTARIN"

Babanın kanlar içindeyken çevredekilere "Ben öleceğim çocuğumu kurtarın" dediği öğrenildi. Ayrıca korkunç saldırıya ait görüntüler de ortaya çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.D. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı çocuk ise hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.