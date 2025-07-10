Şile Belediyesi'ne rüşvet soruşturması! Tanık ifadeleri şoke etti: Rakamlar dudak uçuklattı

İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında bazı tanık ifadelerine ulaşıldı. Tanık olarak ifade veren bir iş adamının söyledikleri şoke etti. Rüşvet için verilen tutarlar dudak uçuklattı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da bulunduğu 6 kişi, gece saatlerinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

TANIK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, bazı tanık ifadeleri de ortaya çıktı. Soruşturmanın gelen ihbarlar doğrultusunda başlatıldığı ve biri gizli olmak üzere toplam 6 tanığın bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

"RÜŞVETE BİZZAT ŞAHİT OLDUM"

Tanık olarak ifade veren bir iş adamı, "Ben babadan CHP’liyim, CHP gelince bazı şeylerin düzeleceğine inandım. CHP'li belediyenin gelmesiyle birlikte usulsüzlük olmayacağını düşünüyordum. Ancak aynı görüşte olan bir arkadaşım ile birlikte bizden para istenmeye başlayınca bir CHP’li olarak vicdanıma dokundu, bu durumu kendime yediremedim. Vatandaşlık görevi yapmak için müracaatta bulundum. Yaklaşık bir yıl önce Özgür Kabadayı’nın seçilmesiyle birlikte benle aynı inşaat işi yapan arkadaşım, bir iskanın alımı için, benim ofisimde 300 bin TL parayı rüşvet verdi. Ben bizzat şahidim" ifadelerini kullandı.

8 MİLYON TL RÜŞVET

Bir diğer iş adamı tanık ise, bir otel inşaatı ruhsatı için belediyeye 8 milyon rüşvet verdiğini öne sürdü. Başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle yürütülmeye devam ediliyor.