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Şile plajında dehşet! Atlar yüzlerce insanın arasına daldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 13:24 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 13:27

İstanbul Şile'de denize giren vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı. Plaja getirilen iki at, denize girmek için gelen insanların arasına daldı. Atların plajı birbirine kattığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şile'de iki genç sahibi oldukları atları plaja getirdi. Bir süre atların üzerinde plajda gezen gençler, atları ellerinden kaçırdı.

Şile plajında dehşet! Atlar yüzlerce insanın arasına daldı - 1. Resim

Plajı birbirine katan atlar, yüzmek için plaja gelen yüzlerce insanın içine daldı. Sahil boyunca koşan atlar vatandaşları korkuttu.

Şile plajında dehşet! Atlar yüzlerce insanın arasına daldı - 2. Resim

O anlar ise plajda yüzen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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