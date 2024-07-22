Şile'de denize giren 2 kardeşten acı haber!

22 Temmuz 2024 06:59 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 07:19

Sıcak havalarda serinlemek için denize girenlerden acı haberler gelmeye devam ediyor. Şile'nin Doğancılı Plajı'nda denize giren İlhan Öztürk (27) ile kardeşi Olgun Öztürk (26) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ve cankurtaran ekipleri yönlendirildi.

Ekipler İlhan Öztürk'ü denizden çıkardı. Sağlık ekiplerince Şile Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekipler bir süre sonra da kaybolan Olgun Öztürk'ün cesedini sudan çıkardı.