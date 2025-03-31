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 | Baran Aksoy

Silivri Cezaevi'nde kantinler kapalı iddiası! DMM'den yalanlama geldi

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "Silivri Cezaevinde kantinler kapalı, mahkumlar ihtiyaçlarını karşılayamıyor" iddiası yalanlandı.

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Silivri Cezaevi'nde kantinler kapalı iddiası! DMM'den yalanlama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 15:37

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Silivri Cezaevinde kantinler kapalı, mahkumlar ihtiyaçlarını karşılayamıyor" iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bulunan kurumlarda, hükümlü ve tutukluların beslenme ihtiyaçları kurum tarafından sağlandığı belirtildi.

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SİPARİŞLER ALINIP TESLİMATI YAPILIYOR

Mahpusların günlük ana öğünlerinin, diyet ve sağlık koşulları da göz önünde bulundurularak hazırlandığı ve kurum tarafından yeterli ve dengeli beslenmeleri sağlandığı bildirildi. DMM'nin açıklamasında hafta içi her gün de belirlenen saatlerde kantin siparişleri alındığı ve teslim edildiği aktarıldı.

"HER AYIN SON GÜNÜ SAYIM İŞLEMİ YAPILIYOR"

DMM'nin açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı;

"Her ayın son günü, yasal mevzuat gereği, ceza infaz kurumlarında kantin ve depolarda sayım İşlemleri yapılmaktadır. Bu hükümlü ve tutuklulara 31 Mart 2025 Pazartesi günü kantinde satış işlemi gerçekleştirilemeyeceği önceden bildirilmiş, ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli kolaylıklar gösterilmiştir. Ramazan Bayramı tatili de dâhil olmak üzere, kantin hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamış, İhtiyaç duyulan tüm ürünler temin edilmiştir. Ceza infaz kurumlarımızda barındırılan ve hesabında yeterli bakiyesi bulunmayan su, hijyen malzemeleri ve temel gıda maddeleri kurum tarafından ücretsiz olarak temin edilmektedir.

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"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Hükümlü ve tutuklulara yönelik hizmetler, insan hakları ve mevzuata uygun şekilde sürdürülmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

https://x.com/dmmiletisim/status/1906681592245837827

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