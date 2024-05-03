Silivri'de korkunç olay! Babasını vahşice katletti

03 May 2024 14:25 - Güncelleme : 03 May 2024 14:30

Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi'nde meydana gelen kan donduran olayda edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde evde babası Selamet Kanat ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan 22 yaşındaki O.K. kendisine bıçakla zarar verdikten sonra babasını boğazından bıçakladı.

BABASINI BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Olayın ardından O.K. evden kaçarken, anne ve kız kardeş ise işten eve döndüklerinde baba Kanat'ı evde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Selamet Kanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

EVİN ARKASINDAKİ BARAKAYA SAKLANMIŞ

Olay sonrasında evden kaçan O.K., Silivri Jandarma ekipleri tarafından yaralı halde evin arkasında bulunan bir barakada buldu. O.K., ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.