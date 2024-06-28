Silivri'de korkutan yangın! Evlere doğru ilerliyor!

28 Haziran 2024 15:40 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:58

Silivri Selimpaşa'da anızdan çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangının büyüyerek evlere doğru ilerlemesi üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca havadan da destek istendiği öğrenildi.

Haberin detayları geliyor...