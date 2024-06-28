Silivri'de korkutan yangın! Evlere doğru ilerliyor!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Haziran 2024 15:40 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:58
Silivri Selimpaşa'da çıkan anız yangınının büyüyerek evlere doğru ilerlemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın giderek büyürken hava desteği de istendiği bildirildi.
Silivri Selimpaşa'da anızdan çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangının büyüyerek evlere doğru ilerlemesi üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca havadan da destek istendiği öğrenildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı