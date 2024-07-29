Silivri'de korkutan yangın! D100 Edirne yönü trafiğe kapatıldı

29 Temmuz 2024 14:46 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:10

Korkutan yangın Silivri Kınalı mevkiinde meydana geldi. Çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yangın nedeniyle D100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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