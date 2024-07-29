Silivri'de korkutan yangın! D100 Edirne yönü trafiğe kapatıldı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 14:46 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:10
Silivri Kınalı mevkiinde çıkan anız yangını korku dolu anlara neden oldu. Kısa sürede büyüyerek çevreye yayılan yangın nedeniyle D100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
Korkutan yangın Silivri Kınalı mevkiinde meydana geldi. Çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yangın nedeniyle D100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı