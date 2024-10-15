Silivri’de otomobilin takla attığı kaza anı ortaya çıktı

15 Ekim 2024 02:30 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 02:35

İstanbul Silivri’de otomobilin takla atması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin aynı yöne giden araca arkadan çarparak devrildiği görüldü.

İstanbul'da seyir halindeki araç alev alarak patladı! O anlar kamerada

İstanbul'da seyir halindeki araç alev alarak patladı! O anlar kamerada

İstanbul​'da dün öğle saatlerinde E5 Karayolu​ Silivri Parkköy mevkiinde kaza​ meydana gelmişti. İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobil​ önündeki otomobile arkadan çarpmış ve çarpmanın etkisiyle bir otomobil takla atmıştı. Kazada 2 kişi yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde hızla gelen otomobilin aynı yöne giden araca arkadan çarparak devrildiği görüldü.