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Silivri’de otomobilin takla attığı kaza anı ortaya çıktı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ekim 2024 02:30 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 02:35

İstanbul Silivri’de otomobilin takla atması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin aynı yöne giden araca arkadan çarparak devrildiği görüldü.

İstanbul​'da dün öğle saatlerinde E5 Karayolu​ Silivri Parkköy mevkiinde kaza​ meydana gelmişti. İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobil​ önündeki otomobile arkadan çarpmış ve çarpmanın etkisiyle bir otomobil takla atmıştı. Kazada 2 kişi yaralanmıştı. 

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Silivri’de otomobilin takla attığı kaza anı ortaya çıktı - 1. Resim

Görüntülerde hızla gelen otomobilin aynı yöne giden araca arkadan çarparak devrildiği görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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