Simitçide "Yuva yıkan kadın" tartışmasını Yargıtay hakaret saydı

27 Ocak 2025 00:26 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 00:33

İzmir'de bir simit sırası tartışması sırasında sarf edilen “Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın” ifadesi, mahkemelik oldu. Yerel mahkeme, sözlerin hakaret suçu oluşturduğunu ancak haksız fiile tepki olarak kullanıldığı gerekçesiyle sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi de bu kararı onaylayarak tartışmayı hukuki bir içtihatla sonlandırdı.

İzmir’de sıra tartışmasıyla başlayan bir olayda kullanılan ifadelerin "hakaret" suçunu oluşturduğu ancak haksız fiil nedeniyle ceza verilmediği yönünde Yargıtay’dan dikkat çekici bir karar çıktı.

Olay, simit almak için sırada bekleyen bir kişinin, önüne geçen başka bir kişinin kendisini iterek sıra dışına çıkarmasıyla başladı. Bunun üzerine sırasını kaybeden kişi, “Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın.” ifadelerini kullandı. Sözlerin hakaret​ içerdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan kişi, İzmir​ 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Mahkeme, bu ifadelerin hakaret suçu kapsamında olduğunu kabul etti ancak hakaretin, sanığın kendisine karşı yapılan haksız fiile tepki olarak gerçekleştiğini belirterek, “ceza verilmesine yer olmadığı” yönünde karar verdi.

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını oy birliğiyle onadı. Yargıtay kararında, sanığın ifadelerinin haksız fiile tepki olarak kullanıldığı, mahkemenin delil değerlendirmesinin hukuka uygun olduğu ifade edildi.