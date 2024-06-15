Şimşeklerin görsel şöleni gece yarısına kadar sürdü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 01:39 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 01:41
Karabük'te akşam saatleri itibariyle çakmaya başlayan şimşekler gece yarısına kadar gökyüzünü aydınlattı.
Karabük'te etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, akşam saatlerinde çakmaya başlayan şimşekler gece yarısına kadar gökyüzünü aydınlatmaya devam etti.
İzleyenlere görsel şölen oluşturan şimşekler cep telefonu kamerası ile görüntülenirken rüzgar nedeniyle kentin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı