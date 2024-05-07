Sinan Ateş cinayeti iddianamesi kabul edildi

07 May 2024 19:48 - Güncelleme : 07 May 2024 19:51

Ankara'nın Çukurambar semtinde 30 Aralık 2022'de Sinan Ateş'in silahla öldürülmesi, Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada, delillerin araştırılması, dijital materyallerin incelemesi ve soruşturma evresinde şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tutuklu 22 şüphelinin dosyasını ayırdı.

Başsavcılık tarafından 22 sanığın, 'Tasarlayarak adam öldürme', 'Suça azmettirme' ve 'Suça yardım etme' suçlarından cezalandırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

17 ŞÜPHELİNİN DOSYASI AYRILDI

Öte yandan Ateş'in ölümüne, Bozkurt'un ise yaralanmasına yönelik haklarında işlem yapılan 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen 17 şüpheli hakkındaki soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden sürdüğü öğrenildi.

"YARGILAMA SÜRECİ DERHAL BAŞLATILMALIDIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Sinan Ateş davasına ilişkin iddialara tepki gösteren Bahçeli, "Yargılama süreci derhâl başlatılmalıdır. Ne biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirsinler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz." dedi.

MHP Lideri Bahçeli konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Beklentimiz iddianamenin kabul edilip yargılamanın başlamasıdır. MHP'ye iftira atan alçaklar koalisyonu devlet düşmanlarına kucak açmaktadır. Kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunmalıdır. Şahit olmak isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. TV ekranlarında mahkeme yargılanamaz.

Sinan Ateş davası derhal başlamalı. Ne biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirsinler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz. Ellerinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz. MHP ve Cumhur İttifakı şer sahiplerine müsaade etmeyecek sonuna kadar direnecektir.”