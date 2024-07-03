Son dakika | Sinan Ateş davasında üçüncü duruşma! Duruşma uyarıyla başladı: Siyasi müdahale sayarım

03 Temmuz 2024 09:15 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:52

Canlı Anlatım Özeti MAHKEME BAŞKANI UYARDI: SİYASİ MÜDAHALE OLARAK KABUL EDERİM

ALİ BABACAN DA DURUŞMASI TAKİP EDİYOR

SİNAN ATEŞ DAVASINDA ÜÇÜNCÜ DURUŞMA!

SİNAN ATEŞ DAVASININ İKİNCİ DURUŞMASINDA NE OLDU?

SİNAN ATEŞ DAVASININ İLK DURUŞMASINDA NE OLDU?

03.07.2024 09:50

MAHKEME BAŞKANI UYARDI: SİYASİ MÜDAHALE OLARAK KABUL EDERİM

Dünkü duruşmada yaşanan tartışma sonrası bir avukat ve Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır duruşmadan çıkarılmıştı. Gerçek Gündem'in aktardığı bilgilere göre; mahkeme başkanı bugünkü duruşmada siyasilerin duruşma düzenini bozması durumunda bunun siyasi bir müdahale olarak kabul edileceğini söyledi.

03.07.2024 09:30

ALİ BABACAN DA DURUŞMASI TAKİP EDİYOR

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya; sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da duruşmayı takip ediyor.

Davanın ilk duruşmasında 8, ikinci duruşmasında ise 13 sanığın savunması dinlendi. Duruşmaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecekti ancak davanın son sanığı Umut Ersoy'un avukatının duruşmada olmaması nedeniyle avukat beyanlarının alınmasına geçildi.

03.07.2024 08:30

SİNAN ATEŞ DAVASINDA ÜÇÜNCÜ DURUŞMA!

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Avukat Serdar Öktem ve diğer sanıkların savunma yaptığı dünkü duruşma gergin geçmişti. Bugün ise davanın üçüncü günü...

03.07.2024 08:15

SİNAN ATEŞ DAVASININ İKİNCİ DURUŞMASINDA NE OLDU?

Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması da dün tamamlandı. Duruşmanın ilk gününde cinayetin tetikçisi Eray Özyağci ve azmettiricisi Doğukan Çep savunma yapmıştı. Dün ise tetikçiyi İstanbul’dan Ankara’ya getirdiği belirtilen tutuklu polis memuru Murat Can Çolak kendini savundu.

Çolak, Ankara’ya Özyağci ile birlikte gideceklerinden haberi olmadığını iddia etti. Duruşmanın devamında davanın tutuklularından avukat Serdar Öktem ve mahkeme başkanı ile Ateş’in avukatları arasında cep telefonu şifresi diyaloğu yaşandı. Mahkeme başkanı, Öktem’e henüz incelemesi yapılamayan cep telefonunun şifresini hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Öktem hatırlamadığını söyledi. Serdar Öktem’in savunması sırasında, duruşma salonunda gerginlik yaşandı.

03.07.2024 08:00

SİNAN ATEŞ DAVASININ İLK DURUŞMASINDA NE OLDU?

Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması 1 Temmuz'da görüldü. Duruşmayı siyasiler de takip ederken 22 sanık hakim karşısına çıktı. İlk gün görülen duruşmada 8 sanık savunma yaptı. Tetikçi Eray Özyağci, Ankara’ya siyasi cinayet için değil, Doğukan Çep’ten Ateş’i ayaklarından vurması için telkin alarak geldiğini aktardı. Özyağci, “Bir kişi, hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladı. Ben de onlara ateş ettim. Daha sonra ‘reisi vurduk, reisi vurduk’ diye bir ses duydum” dedi.

Özyağci’nin ardından Doğukan Çep savunmasını yaptı. Çep ise “Evet, ben azmettirdim. Planı ben yaptım ama amacım öldürmek değildi. Eğer ben bir suikast düzenlettirecek olsaydım, motorla yanlarından geçerken ateş ettirebilirdim" ifadelerini kullandı.



Yer: Ankara