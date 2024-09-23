Sinan Ateş suikastı davasında yeni gelişme! Bilirkişi raporu çıktı: Kurşunlar tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından çıktı

23 Eylül 2024 12:44 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 13:35

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Olaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda dikkat çeken detaylar yer aldı. Hazırlanan rapora göre Sinan Ateş'i öldüren kurşunların tamamının tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından çıktığı belirtildi.

Ülkü Ocakları​ eski Genel Başkanı Sinan Ateş​'in öldürülmesine ilişkin dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Sinan Ateş'i öldüren kurşunların hangi silahta çıktığına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Hazırlanan rapora göre Sinan Ateş'e isabet eden kurşunların tamamı tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından çıktı.

35 DAKİKA BEKLEMİŞ!

Raporda yer verilen detaylarda öğlen saatlerinde olay yerine gelen Eray Özyağcı'nın yaklaşık olarak 35 dakika ayakta beklediği belirtildi. Sinan Ateş'in sağında Ahmet Keçik, solunda ise Selman Bozkurt ile birlikte yürüyerek 1436. Sokak istikametinde yürüdüğü ve bu esnada tetikçi Eray Özyağcı'nın hafif ticari aracın önünde saklanarak maktul Ateş'e doğru ateş ettiğinin altı çizildi. Ayrıca Sinan Ateş'in yüz üstü yere düştüğü bilgisi de yer aldı.

Daha sonra Özyağcı'nın, Bozkurt'a da ateş ederek yaraladığı, Keçik'in ise kendisini korumak maksadıyla hafif ticari aracın arkasına saklandığı belirtildi. Saldırının ardından Özyağcı'nın olay yerinden koşarak uzaklaştığı, Ahmet Keçik'in ise tetikçinin arkasından ateş ettiği ifade edildi. Bu esnadaysa Bozkurt'un yerde yatan Ateş'in yanına geldiği anlaşıldı.

"KURŞUNLAR TETİKÇİ ÖZYAĞCI'NIN SİLAHINDAN ÇIKTI"

Raporda, tetikçi Eray Özyağcı dışından hiç kimsenin Sinan Ateş'e ateş etmediği bilgisi yer aldı. Ayrıca Özyağcı'nın Keçik ve Bozkurt'a da ateş ettiği belirtildi. Selman Bozkurt'un, Sinan Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Ahmet Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin anlaşılamadığı ifade edildi.