Sinan Ateş'in eşi, YRP lideri Erbakan ile görüşecek

11 Haziran 2024 17:06 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:15

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıç, Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini olağan bir gelişme olarak değerlendirdi.

YARIN GÖRÜŞECEKLER

Ayşe Ateş'in Fatih Erbakan ile de bir görüşme talebi olduğunu belirten Kılıç, "Genel Başkanımız görüşme talebine olumlu cevap verdi ve Ayşe Ateş'in genel başkanımıza ziyareti yarın Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde gerçekleşmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Kılıç, Ayşe Ateş’in bir hak arayışı içerisinde olduğunu ve yasaların çizdiği sınırlar çerçevesinde bireylerin haklarının sağlanması gerektiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; görüşmenin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini kaydetti.