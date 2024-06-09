Sınav giriş kağıdını unutan öğrencinin imdadına polis yetişti
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Haziran 2024 13:05 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 13:08
Mardin'de YKS'nin ikinci oturumuna girmek isteyen öğrenci, sınav giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Öğrencinin yardımına güvenlik büro polisi yetişti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Mardin'de binlerce adayın girdiği YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) maratonu başladı. Sınav giriş belgesini almayı unutan öğrencinin yardımına Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri yetişti.
SINAVA 3 DAKİKA KALA YETİŞTİRİLDİ
Sınav giriş belgesini unutan bir kız öğrencinin ekipler tarafından eksik evrakı tamamlanarak sınava gireceği okula 3 dakika kala yetiştirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı