Sınav giriş kağıdını unutan öğrencinin imdadına polis yetişti

09 Haziran 2024 13:05 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 13:08

Kaza yapmasına rağmen sınava koştu! 1 dakikayla YKS'yi kaçırınca kahroldu

Kaza yapmasına rağmen sınava koştu! 1 dakikayla YKS'yi kaçırınca kahroldu

Mardin'de binlerce adayın girdiği YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) maratonu başladı. Sınav giriş belgesini almayı unutan öğrencinin yardımına Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri yetişti.

SINAVA 3 DAKİKA KALA YETİŞTİRİLDİ

Sınav giriş belgesini unutan bir kız öğrencinin ekipler tarafından eksik evrakı tamamlanarak sınava gireceği okula 3 dakika kala yetiştirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.