Sınav yolunda kaza geçirdiler

08 Haziran 2024 09:11 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 09:14

Edinilen bilgiye göre, kaza Avanos Nevşehir karayolunda meydana geldi. Oğlunu sınava getirdiği öğrenilen Fatma Hasta'nın kullandığı 38 VZ 243 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ile beraber YKS sınavına girmek için Nevşehir'e gelen Mustafa Sinan Hasta ile birlikte ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Araçtan çıkarılan yaralılar; Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan ekipler de inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.