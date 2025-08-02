Sinem Topaloğlu'nu öldüren şahıs hakkında sıcak gelişme! Tanınmamak için bakın neler yapmış

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde önceki gece boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu'nu evinde silahla vurarak öldüren katil Ali Eren Somun hakkında yeni gelişme yaşandı. Olaya müdahale etmek isteyen mahalle bekçisini de bacağından yaralayan ve motosikletiyle kaçan Ali Eren Somun, Sinop'ta çadır kurarken polis ekiplerince yakalandı.

SORGUYA BAŞLANDI

Sinop kent merkezine yakın kırsal bir bölgede kamp çadırı kuran Somun, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Motosikletini branda ile kapatan Somun, kurduğu çadırda yakalanarak ilk işlemlerinin ardından Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri tarafından Trabzon'a getirilen Ali Eren Somun'un sorgusuna başlandı.

Öte yandan şahsın tanınmamak için saçını ve sakalını kazıttığı gözlendi.

CİNAYETTEN ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTAYA ÇIKTI

Sinem Somun’un şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı, bu nedenle bir süredir ailesiyle birlikte Ali Eren S.’nin tehditlerine maruz kaldığı ve uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

Cinayetten kısa bir süre önce hem Sinem S.’nin hem de Ali Eren S.’nin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ise dikkat çekti. Ali Eren Somon altı gün önce sosyal medya hesabından, “Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somon asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın.” şeklinde paylaşım yaptığı anlaşıldı.

“KADINLARA VE ÇOCUKLARA ZARAR VERMEYECEKSİN”

Hayatını kaybeden Sinem Topaloğlu’nun ise cinayetten kısa bir süre önce “Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit” paylaşımı yapmıştı.