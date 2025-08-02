Sinem Topaloğlu'nu öldüren eski eş bakın nasıl yakalandı!

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde Ali Eren Somun isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu Sinem Topaloğlu'nun evine hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen zorla girerek öldürmüştü. Olaya müdahale etmek isteyen mahalle bekçisi Emrah Erata'yı da silahla bacağından yaralayan Somun, yakalandı.

SİNEM'İ ÖLDÜREN ESKİ EŞ ÇADIR KURARKEN YAKALANDI

Olay sonrası motosikletiyle ortadan kaybolan Somun'un izine Sinop'ta rastlandı. Kent merkezine yakın kırsal alanda kamp çadırı kurmaya çalıştığı belirlenen şahıs gözaltına alındı. İlk işlemlerin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği öğrenildi..

İKİ SENE ÖNCE EVLENDİLER, AYRILIK KARARIYLA TEHDİTLER BAŞLADI

13 Ağustos 2023'te Ali Eren S. ile evlenen Sinem Topaloğlu, yaklaşık 1,5 ay önce boşanmak için mahkemeye başvurdu. Boşanma süreci boyunca iddiaya göre eşinin tehdit mesajları göndermesi üzerine Sinem Topaloğlu emniyete başvurarak, koruma talep etti. Mahkeme kararıyla Topaloğlu'nun evi çevresinde güvenlik önlemi alındı ve bir mahalle bekçisi görevlendirildi.

Gece saatlerinde arka balkondan evine giren Ali Eren S., Sinem Topaloğlu ile tartışmaya başladı. Bu sırada evin yakınında devriye görevi yapan mahalle bekçisi Emrah Erata, içeriden gelen sesleri duyarak kapıyı çaldı. Kapıyı açan Ali Eren S., elindeki silahla bekçi Erata'yı bacağından vurdu.

Kapıdan kaçmaya çalışan Sinem Topaloğlu'nu korumaya çalışan bekçi Erata, saldırganın önüne geçti. Ancak Ali Eren S., doğrulttuğu silahıyla ateş ederek Topaloğlu'nu sırtından vurdu. Ağır yaralanan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından zanlı, geldiği gibi arka balkondan kaçarak kayıplara karıştı. Motosikleti ile kaçan şahsı yakalamak için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan mahalle bekçisi Emrah Erata'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.