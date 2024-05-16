Sınıfta biber gazı topu patladı: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

16 May 2024 13:52 - Güncelleme : 16 May 2024 13:59

Samsun'un Çarşamba İlçesi Fatih Ortaokulu'nun meydana gelen olayda bir öğrenci teneffüs sırasında, biber gazı topu ile oynarken, top bir anda patladı.

SINIFTA BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Topun patlaması sonucu sınıfa yoğun bir gaz yayıldı. Olay sonrası okulda büyük bir panik meydana gelirken, gazdan etkilenen öğrenciler fenalaştı ve nefes almakta zorlandı.

Okul idaresi ve öğretmenlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

25 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Gazdan etkilenen 25 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.