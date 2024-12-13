Sınır kapılarında yoğunluk! Suriyeliler akın akın dönüyor: 'Türkiye'ye can borcumuz var'

13 Aralık 2024 13:59 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 14:06

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Kilis'te ve Hatay'daki sınır kapılarında yoğunluk oluştu. Aileleriyle birlikte vatanlarına dönen Suriyeliler, Türkiye'ye bir kez daha teşekkür etti.

Suriye​'de yıllar önce başlayan iç savaş​ muhaliflerin Baas rejimini yıkmasıyla son buldu. Muhalifler şehirlerde kontrolü sağlarken Beşar Esad​ ailesini de yanına alarak Rusya'ya kaçtı. Esad rejiminin enkaz bıraktığı Suriye'de ise ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçildi. Bu kapsamda dünyanın dört bir yanında yaşayan Suriyelilere de 'Vatanınıza geri dönün' çağrıları yapılıyor.

DÖNÜŞLER GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Savaştan kaçan Suriyelilerin en çok göç ettiği ülke olan Türkiye​'den ise Suriye'ye dönüşler giderek yoğunlaşıyor.

Geçtiğimiz gün konuyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'ye dönüşlerin iki katına çıktığını açıklamıştı.

Yerlikaya, "Çarşamba günü Suriyeli STK'lar ve Suriyelilere destek olan STK'lar ile görüşeceğiz. 2024 yılında aylık ortalama 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Bugün bir hareketlilik başladı. Bu sayı 1,5-2 katına çıktı öğlene kadar. Sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık." demişti.

KİLİS'TE İŞLEMLERİ BİTEN GİDİYOR

Yerlikaya'nın açıklamasının üzerinden 3 gün geçti ve sınır kapılarında yoğunluklar daha da arttı.

Bu doğrultuda Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Türkiye'ye 7 yıl önce sığınan Muhammet Velit Bitar (26), Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE CAN BORCUMUZ VAR"

Çocuklarını ülkesinde büyüteceği için mutlu olduğunu dile getiren 25 yaşındaki Mustafa Serhan ise "Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyorum, bize sahip çıktı. Bizim Türkiye'ye can borcumuz var. Ülkemize gideceğim için çok mutluyum. Zalim Esed gittikten sonra herkes mutlu olur. Zalimle yaşanmaz." diye konuştu.