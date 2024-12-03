Sınır kapısında Türkiye'ye sokulmak istenen 3 maymuna el konuldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Aralık 2024 09:43 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 12:57
Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan şahıstan şüphelenen görevliler araçta arama yaptı. Yapılan aramada, ülkeye sokulmak istenen 3 makaka maymunu yakalandı.
Habur Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza ekipleri, Irak’tan Türkiye’ye giriş yapan bir şahısta 3 makak maymunu (macaca silenus) ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
ŞAHSA 41 BİN LİRA CEZA
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, makak maymunlarını alarak rehabilitasyon merkezinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi. Şüpheli şahıs yakında Kara Avcılığı Kanunu gereğince 41 bin 817 TL idari yaptırım cezası uyguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı