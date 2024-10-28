Sınırda uyuşturucu operasyonu! Bakanlık duyurdu: Değeri tam 103 milyon TL

28 Ekim 2024 10:33 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:43

Ticaret Bakanlığı, Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 2 ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile binlerce tıbbi ilaç ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucuların piyasa değerinin 103 milyon TL olduğu belirtildi.

Gümrükte 510 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu: Tüm zamanların en yüksek miktarı ele geçirildi

Gümrükte 510 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu: Tüm zamanların en yüksek miktarı ele geçirildi

Edirne'de Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda zehir tacirleri ve ilaç kaçakçılarına büyük darbe indirdi. Özel eğitimli köpeklerin de destek verdiği operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

TİCARET BAKANLIĞI DUYURDU

Ticaret Bakanlığı operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yaptığı risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri bir uyuşturucu madde yakalamasına daha imza attı.

103 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU TÜRKİYE'YE GİRECEKTİ

Sınırdan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli bir tır mercek altına alındı. Ekipler yakın takibe aldıkları araçta ayrıntılı biçimde arama yaptı. Operasyonda103 milyon lira değerinde kokain, metamfetamin ve ecstasy cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TIRDA ARAMA

Gümrük Muhafaza ekipleri bir operasyona daha imza attı. Hamzabeyli Gümrük Sahası’ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen tır durduruldu.

YAKLAŞIK 35 BİN ADET İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan arama ve kontrollerde faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz eden gümrüklenmiş değeri 390 bin 550 lira olan toplam 34 bin 958 adet tıbbi ilaç cinsi eşya tespit edildi.