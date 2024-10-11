Sinirden deliye döndü, müdürün odasına balyozla daldı

11 Ekim 2024 10:49 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:51

İzmir'in Çiğli ilçesinde öfkelenen sendika temsilcisi müdürün odasına balyozla saldırdı. Odada bulunan diğer kişiler balyozlu saldırıyı önlemek için müdahale etti.

İzmir’in Çiğli​ ilçesinde ESHOT Garaj Müdürlüğünde geçtiğimiz günlerde bir anda tansiyon yükseldi. Sendika temsilci seçimleri öncesi bir konudan ötürü öfkelenen DİSK​'e bağlı Genel İş Sendikası Karşıyaka Garajı Temsilcisi Oğuzhan Alkan, müdürün odasına balyozla girdi.

MAKAM ODASINA BALYOZLA DALDI

Sinirden kendini kaybeden Alkan, balyozla makam odasının masasını parçaladı. Odada bulunan diğer kişiler ise Oğuzhan Alkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra ise Alkan'ın elinden balyoz alındı. Oğuzhan Alkan hakkında soruşturma başlatıldığı, bu olaydan sonra temsilci olarak aday gösterilmediği öğrenildi.