'Sınırı aştın' deyip düğün salonunu makineli tüfekle taradılar!

18 Eylül 2024 10:59 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:47

Adana'da bir düğün salonu sahibi yanında bulunan bir iş yerinin çalışanlarıyla 'sınır' tartışmasına girdi. Tartışmanın ardından öfkesi dinmeyen adam gece saatlerinde tekrar gelip düğün salonunun sınırlarını aştığını iddia edip makineli tüfekle kurşun yağdırdı.

Haraç vermeyince dehşeti yaşadı! Önce 2 oğlunu kurşunladılar daha sonra kafe ve petrol istasyonuna saldırdılar

Haraç vermeyince dehşeti yaşadı! Önce 2 oğlunu kurşunladılar daha sonra kafe ve petrol istasyonuna saldırdılar

Adana​'da ilginç bir olay yaşandı. "Düğün salonunun sınırları aştın" tartışması kavgaya dönüşünce 17 yaşındaki R.Ö makineli tüfekle dehşet saçtı.

"BİZİM İŞ YERİNİN SINIRLARINA GİRMEYİN"

Düğün salonu​ sahibi 37 yaşındaki Cihan T, yanında bulunan başka bir iş yerinin çalışanları 26 yaşındaki Baran D. ve 27 yaşındaki Mehmet Ç. ile "Düğün salonunuzun sınırı burası, bizim iş yerinin sınırlarına girmeyin" diye tartışmaya başladı.

DÜĞÜN SALONUNA KURŞUN YAĞMURU

Tartışmanın son bulmasıyla gece saatlerinde 17 yaşındaki R.Ö. hafif ticari araçla düğün salonunun önüne gelerek hafif makineli tüfek ile iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

35 SAATLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Gasp polisleri 35 saatlik güvenlik kamerası izleyerek R.Ö.'nün kaçtığı yeri belirledi. Şüpheli R.Ö. ve Baran D. evinde saklanırken yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.