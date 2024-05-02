Sınırlarda yeni dönem! Türkiye, Mısır ve Irak'tan teröre karşı ortak hamle...

02 May 2024 12:06 - Güncelleme : 02 May 2024 13:07

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak sınır birliklerinin Türkiye’nin operasyon bölgelerine yakın noktalarda üs bölgeleri kurduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Irak ile başlayan diyalog sonucunda PKK terör örgütününün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimize komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir. Bundan sonraki süreçte; PKK’nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir”

MISIR İLE ASKERİ İŞBİRLİĞİ

Bakanlık kaynakları, Mısır Genelkurmay Başkanı’nın Ankara’yı ziyaretine ilişkin sorular üzerine “Mısır Genelkurmay Başkanı’nın Bakanlığımızı ziyareti hem askeri ilişkilerin geliştirilmesi hem de savunma sanayiindeki işbirliği bakımından yeni bir döneme işaret ediyor. Kendilerinin talebiyle bazı savunma sanayi şirketlerimizi ziyaret ettiler. Önümüzdeki dönemde ilişkilerin karşılıklı olarak artmasını bekliyoruz” dedi.

SON BİR HAFTADA 43 TERÖRİST ETKİSİZ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla; Son bir haftada 43 terörist etkisiz hâle getirildi.

1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 376’sı Irak’ın, 469’u Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 845 oldu.

Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ile korunan hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 9’u terör örgütü mensubudur. 2.264 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3.133’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 50.860 oldu.

Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirildi.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimiz ile Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda “NEFER” Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ile DROPS aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.

Yine, İstanbul Tersanesi Komutanlığımız tarafından güncel teknolojiye uygun olarak kapsamlı tadilat, modernizasyon ve onarımı tamamlanan Denizaltı Kurtarma Çanı deniz testlerinden başarıyla geçti.