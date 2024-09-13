Sinop'ta aileye taşlı saldırı! Görüntüler hayrete düşürdü

13 Eylül 2024 12:15 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 12:15

Sinop'un Dikmen ilçesinde yaşayan Karagöz ailesi köyde çocukların sürekli taşlı saldırılarına uğruyor. Komşu çocuklarının saldırılarını cep telefonuna kaydeden aile yetkililere başvurdu. Olay hakkında konuşan Büyükkızık Köyü Muhtarı Metin Yavuz, ailelerin mahkemelik olduğunu söyledi.

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Büyükkızık köyünde 70 yaşındaki Kasım Karagöz ve ailesi tapulu konutunda komşu çocukları tarafından taşlı saldırılara maruz kalıyor. Kasım Karagöz'ün kızı Zeynep Karagöz tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde 68 yaşındaki anne Dudu Karagöz ve kendisinin taşlı saldırıya uğradığı anlar yer aldı.

70 yaşındaki Kasım Karagöz'ün taşlardan korunmaya çalıştığı, anne Dudu Karagöz'ün de olayın ortasında kaldığı görüntülerde, özellikle Zeynep Karagöz'ün duruma büyük korku ve endişeyle yaklaştığı görülüyor.

"BU ÇOCUKLARI AİLELERİ KIŞKIRTARAK BİZİM AİLEMİZİ TAŞLATIYORLAR"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan abi Birol Karagöz, ailenin sürekli tehdit ve saldırılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Karagöz, ''Bizim köyümüz küçük bir köy. Köyde 3-5 hane var. Komşumuzun 6 çocuğu var ve bu çocukları aileleri kışkırtarak bizim ailemizi taşlatıyorlar. Köyün 200-300 metre dışındaki harman yerinde çocuklarına taş attırıyorlar. Babam 70 yaşında, ya ona ya da engelli kardeşime bir taş gelse ölümle sonuçlanabilir. Bunun tersi de olabilir, babam sinirlenip bir çocuğa zarar verirse, başımız belaya girecek'' dedi.

SAVCILIK HEMEN SERBEST BIRAKIYOR

Karagöz, olay sonrası yetkililere başvurduklarını ifade tutanaklarına ulaşmakta zorluk yaşadıklarını CİMER'e yaptıkları şikayetler sonrası ifade tutanaklarını aldıkları söyledi. Karagöz, "Karakola gittik, şikayetimizi verdik ama tutanakların bir nüshasını almakta bile zorlandık. CİMER'e yaptığımız şikayetler sonucunda en sonunda bir nüsha verdiler ama doğru düzgün ilgilenilmedi. Savcılık hemen serbest bırakıyor. Bu çocuklar kışkırtılıyor ve suça teşvik ediliyor. Ailemizin güvenliği için bir çözüm bekliyoruz." diye konuştu.

MAHKEMELİK OLDULAR

Olay hakkında konuşan Büyükkızık Köyü Muhtarı Metin Yavuz, ''Ben bu dönem muhtar oldum. Bu olay yeni değil benden önceki muhtar döneminde de birkaç kez oldu. Çocuklar küçük ve Kasım bey ve ailesini rahatsız ediyorlar, taşlıyorlar. Biz iki tarafla da görüştük bir son vermelerini rica ettik ama mahkemelik oldular.'' açıklamasında bulundu.

Yaşanan bu olaylar nedeniyle aileler arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. Zeynep Karagöz'ün çektiği görüntülerle olayı belgelendiren aile, daha büyük olaylar yaşanmadan önce yetkililerin harekete geçmesini ve sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor.