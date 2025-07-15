Sinop'ta balkondan düşen kadın öldü! Polis olayı araştırıyor

Sinop dün gece yürek burkan talihsiz bir olaya sahe oldu. Saat 00.30 sıralarında Kefevi Mahallesi, Okullar Caddesi'ndeki apartmanın 5. katında ikamet eden 35 yaşındaki Banu Arslan, balkonda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

HASTANEDE HAYATA TUTUNAMADI

Talihsiz kadın beton zemine çakılırken, gürültüyü duyan çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Arslan'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak Arslan, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla olaya ilişkin detaylı inceleme başlattı.