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Sinop'ta bazı bölgelerde denize giriş yasağı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Haziran 2024 05:28 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 06:11
Sinop&#039;ta bazı bölgelerde denize giriş yasağı

Sinop’ta, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde 15 Haziran cumartesi günü denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Mustafa Özarslan başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkeli, Ayancık, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı’na kadar olan ilimizin kuzey kesimlerinde dalga boyu 1,5, 2 metre arası, rüzgar hızının ise batı ve kuzey batı yönlerden 50-75 kilometre saat kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Buna göre ilimizin Türkeli ilçemiz sahilleri dahil Ayancık, Erfelek, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı’na kadar olan kuzey sahillerinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak korumak amacıyla bugün denize girilmesi yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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