Sinop'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

05 Haziran 2024 20:50 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 20:50

Sinop'un Boyabat ilçesi Karacaören köyünde 18.00 sıralarında feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı şeride geçmek isteyen Hasan Yayla idaresindeki 60 ZN 346 plakalı traktör ile Boyabat istikametinden Osman köyü istikametine seyir halinde bulunan M.B.'nin kullandığı 34 HZK 511 plakalı minibüs çarpıştı.

AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle traktörde bulunan sürücü Hasan Yayla hafif şekilde, yolcu olarak bulunan eşi Hediye Yayla ise ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Hediye Yayla yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.